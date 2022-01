Tivoli all’incontro dei Comuni Plastic Free della Campania

Sabato 15 gennaio 2022 alle ore 10.30 avrà luogo l’incontro stampa in diretta streaming “I Meeting dei Comuni #PlasticFree della Campania”. Le best practice per la riduzione dei rifiuti e dell’inquinamento dei mari”. L’incontro, organizzato dal Comune di Sorrento e dalla Fondazione UniVerde, in partnership con Castalia, Marnavi e l’azienda servizi Penisolaverde Spa, ha come obiettivo quello di discutere delle misure da adottare per rendere efficace l’applicazione della “Direttiva UE n° 904/2019 Single Use Plastic” per contrastare l’impatto ambientale dei prodotti in plastica monouso.

All’evento saranno presenti:

Massimo Coppola (Sindaco di Sorrento)

Luigi di Prisco (Presidente Consiglio Comunale di Sorrento)

Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde)

Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli)

Giuseppe Proietti (Sindaco di Tivoli)

Virginia Raggi (già Sindaca di Roma Capitale)

Modera: Alessio Falconio (Direttore Radio Radicale)

In occasione dell’evento interverranno Sindaci e altri Rappresentanti istituzionali dei Comuni dellaCampania.

Ad ospitare il primo meeting nazionale dei Comuni #PlasticFree era stato il Comune di Tivoli il 24 novembre scorso. All’incontro avevano preso parte, con interventi in sala e collegamenti digitali in diretta, decine di Comuni di tutta Italia, con un focus particolare per quelli del Lazio.

Il Comune di Tivoli è stato uno dei primi Comuni italiani con più di 50mila abitanti ad essersi impegnato concretamente nella lotta all’inquinamento da plastiche, come si evince dall’ordinanza n. 242 del 09/07/2021che prevede, per le attività commerciali di qualsivoglia natura presenti sul territorio, il divieto di commercializzazione ed utilizzo di materiali in plastica monouso non compostabili.