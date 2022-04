Tivoli, al Convitto Nazionale una mostra dedicata alle glorie del calcio

Ci sarà anche la coppa vinta agli Europei lo scorso anno, un simbolo per l’Italia che esiste e resiste, anche in ambito calcistico, dove gli ultimi risultati non sono stati proprio dei migliori. Parliamo della mostra “Un Secolo d’Azzurro”, che dal 2 al 7 maggio sarà ospitata nelle sale del Convitto Nazionale di Tivoli. Promossa dall’Associazione S. Anna e curata da Mauro Grimaldi, Consigliere delegato Federcalcio Servizi, con il patrocinio di da Figc, Anci e Adicosp, presenta un’accurata selezione di cimeli rigorosamente originali, come i palloni e gli scarpini della fine dell’800, le maglie degli anni Cinquanta, come quella di Amedeo Amadei, degli anni Sessanta/Settanta come quella di Gianni Rivera, fino alle più recenti di Paolo Rossi, Vialli, Totti, Buffon, Verratti e tanti altri campioni e curiosità, che del calcio hanno fatto non solo la storia sportiva ma anche quella culturale. Il taglio del nastro ci sarà il 2 maggio alle ore 15.30 e proprio per l’occasione, e solo in quel giorno, ci sarà anche il trofeo di Euro 2020. L’esposizione sarà visitabile fino al 7 maggio (ore 9-18), con ingresso gratuito. Per prenotazioni scrivere a convittoofficial@ convittotivoli.edu.it specificando il giorno e l’orario di interesse e attendere la risposta da parte della scuola.

Programma eventi:

2 Maggio 2022 Ore 15:00 -16:30 Cerimonia inaugurale – Saluti istituzionali

4 Maggio 2022 Ore 15:00-16:30 Food and football – La salute alimentare nello sport -partecipazione e discussione scuola alberghiera

5 Maggio 2022 Ore 15:00-16:30 Sport e disabilità – Incontro Comitato Paraolimpico e atleti

6 Maggio 2022 Ore 15:00-16:30 Libri&Storia – Incontro tra gli studenti e la storia