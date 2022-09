Tivoli, a Villa Gregoriana la presentazione de “L’oro d’Italia”

Con la cultura si mangia? La domanda, che appare quasi ridondante e un po’ demodé, è invece ancora profondamente attuale in un Paese che potrebbe vivere senza nessun problema di quello che la Storia ci ha lasciato, senza evidentemente riuscirci. Certo è che siamo pieni di vicende che vedono come tema principale quello dell’abbandono e dell’incuria a cui sono lasciati troppo spesso i nostri gioielli, alcune delle quali però sono a lieto fine. Di queste ultime si occupa il libro “L’oro d’Italia”, scritto da Marco Frittella, volto noto del giornalismo italiano, oggi direttore editoriale di Rai Libri, che sarà presentato domani alle ore 17.30 a Villa Gregoriana, quest’ultima protagonista insieme ad altre perle tutte italiane di un racconto fatto di rinascita, in questo caso grazie al lavoro del FAI (Fondo Ambiente Italiano) che nel 2005 ha reso possibile la riapertura dei cancelli dando il via ad una grande stagione. Insieme a Frittella ci sarà il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti, e la responsabile del Parco, Giorgia Montesano e la giornalista Anna Laura Consalvi.