Tidei: “Guidonia riparte con Lombardo”

La presidente della Commissione Sviluppo Economico del Consiglio regionale Marietta Tidei si è congratulata con il nuovo sindaco di Guidonia Mauro Lombardo e ha rilanciato l’impegno della Regione in vista della Ryder Cup del 2023.

“La grande vittoria al ballottaggio di Mauro Lombardo a Guidonia Montecelio consentirà finalmente alla città di ripartire, dopo gli ultimi cinque anni di immobilismo. L’affermazione straordinaria di Lombardo premia un professionista serio e competente, che ha saputo ascoltare le esigenze della città e che, con uno schieramento completamente civico, ha dimostrato, una volta di più, come nelle nostre comunità contino le persone, le loro idee, la loro capacità di relazionarsi. Oltre alle mie congratulazioni per questa vittoria netta, faccio al nuovo sindaco i migliori auguri di buon lavoro. Sono certa che Mauro Lombardo saprà portare da subito una ventata d’aria nuova al governo di Guidonia Montecelio, territorio strategico per tutta la nostra Regione, soprattutto dal punto di vista economico e produttivo. Ora anche la Regione faccia la sua parte continuando a lavorare per la Ryder Cup e concentrandosi sul rilancio di un settore strategico come quello delle cave. Mi auguro che la Giunta porti quanto prima in consiglio la legge di riordino del settore estrattivo che si attende da anni. Non si perda altro tempo”, ha dichiarato la consigliera regionale di Italia Viva.