Terremoto in Centro Italia: epicentro nelle Marche

Un risveglio nella paura per moltissimi cittadini a causa di aue scosse di terremoto molto forti che poco dopo le 7 sono state percepite nelle Marche, a più forte è stata di 5.7, poi un’altra di magnitudo 4 alle 7.12. Nelle Marche gente in strada, scuole chiuse e verifica dei danni in corso. Il sisma è stato avvertito in quasi tutta l’Italia centro settentrionale, appunto anche in Umbria e nel Lazio.