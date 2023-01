Terremoto Guidonia, il sindaco: “Nessun danno”

Nuova scossa di terremoto oggi primo gennaio epicentro Guidonia Montecelio, la quarta in poche settimane, è stata avvertita alle 14.07 e ha registrato magnitudo 3.3 a 9 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita in maniera forte a Guidonia e nelle città vicine, creando allarme tra i cittadini come hanno testimoniato sui social. Proprio nell’ultimo consiglio comunale è stato approvato il piano di emergenza comunale che viene attuato in caso di calamità, uno strumento aggiornato, l’amministrazione intanto monitora costantemente come spiega il sindaco Mauro Lombardo, raggiunto telefonicamente: “Non ci sono stati danni, siamo in contatto continuo con la protezione civile, l’epicentro è ancora Guidonia Montecelio, siamo di fronte a uno sciame sismico”.