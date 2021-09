Tavolo Regione e Unindustria per la trasformazione digitale

“Abbiamo dato oggi il via ufficiale al Tavolo di Lavoro per la Trasformazione Digitale del Lazio previsto dal Protocollo d’Intesa interistituzionale siglato con Unindustria, Lazio Crea s.p.a. e il Centro di Economia Digitale, con cui abbiamo già in corso una convenzione per accelerare i lavori dell’Agenda Digitale del Lazio 2021-2027″. Lo annuncia Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione Digitale della Regione Lazio, a margine del webinar sui “Nuovi voucher per l’innovazione digitale delle imprese” tenutosi presso la sede di Unindustria.

“Si tratta di un nuovo passo per accelerare il processo di digitalizzazione della nostra regione le cui analisi e proposte saranno raccolte nel Libro Bianco della digitalizzazione della Regione Lazio e confluiranno nella programmazione dell’Agenda Digitale regionale. Un’iniziativa volta a creare nuove opportunità per le imprese e lo sviluppo economico dei nostri territori, anche in un’ottica di sostenibilità, che vada a fornire le competenze e gli strumenti necessari in primis a quella rete di Micro e Piccole Medie Imprese che rappresentano il patrimonio fondamentale del nostro tessuto produttivo”.