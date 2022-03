Svolta trasporti, nuova linea Cotral da Tivoli-Guidonia fino a Tor Vergata

Una svolta per i pendolari, parte la linea Cotral di collegamento tra Guidonia Montecelio e Tor Vergata. Due corse la mattina e altrettante per il rientro che consentiranno agli studenti di raggiungere l’Università direttamente in autobus. Stessa opportunità per i cittadini che devono recarsi al Policlinico Tor Vergata. La tratta sarà attiva dal primo aprile. “Un risultato straordinario per il trasporto locale”, dice il consigliere del Pd Mario Lomuscio che dà notizia dell’accoglimento da parte di Cotral della richiesta avanzata dal territorio. “Dopo avere portato la proposta anche in consiglio comunale, Cotral ha risposto istituendo una nuova tratta. Ci saranno due corse la mattina con partenza da Tivoli, gli autobus passeranno a Villanova sulla Maremmana e poi attraverso Guidonia centro fino a Tor Vergata”.

Il percorso si articolerà dal capolinea di Largo Saragat a Tivoli attraverso Villanova, via Marremana, Guidonia Montecelio per poi proseguire lungo la Strada provinciale 28 e sull’Autostrada A1 fino al casello di Roma sud. I bus proseguiranno lungo via Passolombardo ed effettueranno fermate presso l’Università e il Policlinico di Tor Vergata fino al capolinea di Roma Anagnina. Nel dettaglio, dal capolinea di Largo Saragat a Tivoli, dal lunedì al venerdì, sono previste due partenze alle ore 6:30 e alle ore 9:30 del mattino, mentre al ritorno due corse partiranno da Roma Anagnina alle ore 14:15 e alle ore 17:30.

“Voglio ringraziare la presidente di Cotral Amalia Colaceci e Andrea Ferro del Cda – conclude Lomuscio – nonché i Giovani Democratici di Guidonia Montecelio che per primi hanno raccolto l’esigenza di questo intervento e che insieme a me hanno seguito l’iniziativa fino al suo accoglimento. Continuiamo a lavorare per portare più servizi sul territorio”.