Subiaco, pubblicata manifestazione di interesse per reclutamento medico cardiologo

Prosegue l’azione di reclutamento per il rafforzamento del personale all’interno della ASL Roma 5. Pubblicata una Manifestazione di interesse, per soli titoli, per il reclutamento e assunzione immediata a tempo determinato, per un medico cardiologo destinato all’ospedale Angelucci di Subiaco. Un’attività, quella del reclutamento di personale che, come è noto, presenta delle criticità per le aziende di provincia, per la vicinanza alle strutture della capitale maggiormente appetibili ai professionisti. Si comunica inoltre che è stato assegnato dal 27 gennaio un nuovo medico cardiologo presso l’ospedale Angelucci di Subiaco per garantire il servizio vista la temporanea assenza, per motivi di salute, dello specialista del nosocomio sublacense.