Subiaco conquista la Bandiera arancione del Touring Club Italia

Da ieri su Subiaco sventola la “Bandiera arancione” del Touring Club Italia. Ha superato un’approfondita analisi che verifica oltre 250 indicatori, tra cui la sostenibilità ambientale, l’innovazione tecnologica e sociale del settore turistico.

Negli anni sono oltre 2300 i comuni analizzati, e solo l’8% ha ottenuto il riconoscimento. La cerimonia si è tenuta on-line alla presenza del ministro del Turismo, On. Massimo Garavaglia, degli assessori regionali di Lazio, Liguria e Piemonte, nonché del presidente del Touring Club Italia, Franco Iseppi.

“Siamo dalla parte dei comuni che affrontano il futuro con pragmatismo – ha dichiarato il presidente del Touring Club Italia nel corso della premiazione – Ad oggi, dei quasi 8000 comuni italiani solo 262 rispondono ai requisiti previsti dal Touring Club, che con la sua attività aspira a far emergere le eccellenze dei territori.”

Grande soddisfazione del sindaco di Subiaco, Francesco Pelliccia: “Dopo il lavoro coordinato, importante e complesso finalizzato a trasformare una città a vocazione turistica in una città turistica, possibile grazie a tutti gli operatori che a vario titolo hanno risposto con coraggio, disponibilità e determinazione ad un nuovo orizzonte tracciato insieme e coordinato dall’ amministrazione, oggi possiamo comunicare che Subiaco è stata riconosciuta ufficialmente Bandiera Arancione Touring Club Italia. Un riconoscimento ambitissimo, esclusivo, frutto di una valutazione complessa, che poche città ottengono, e che riguarda una serie di caratteristiche essenziali per l’inserimento nel prestigioso club internazionale, frutto non solo della constatazione delle peculiarità artistiche e culturali, ma di una valutazione rigorosa sulle politiche attività negli ultimi anni di tutela e valorizzazione, ambientali e di animazione culturale.”

“Si tratta di un riconoscimento davvero molto ambito per le città d’arte, come per le città marittime lo è la bandiera blu, e che inserisce Subiaco in uno dei maggiori circuiti turistici nazionali e internazionali del turismo di qualità. Siamo davvero molto soddisfatti, orgogliosi e carichi per questo nuovo importante risultato della Città tutta”, ha dichiarato l’assessore al Turismo della Città di Subiaco, Rachele Proietti.