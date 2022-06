Strisce blu, Proietti: “Richiesta dei commercianti”

La saga delle strisce blu a Tivoli, ci pare corretto chiamarla così, non è ancora finita. In attesa di sapere quante saranno le firme raccolte contro l’istituzione della sosta a pagamento (tempo massimo 30 giugno per firmare) in buona parte del centro, il Sindaco sottolinea la decisione di ridurre l’aria sottoposta a tariffazione, togliendo quella del parcheggio accanto all’ospedale di Tivoli. “Come già annunciato in Consiglio comunale, è sospesa l’attivazione della fascia blu nella zona del parcheggio del Lunganiene Impastato”, spiega Proietti. “La questione sarà oggetto di incontri tra l’Amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali, Cgil, Cisl, Uil, territoriali”, continua. Intanto per spiegare la decisione, che sta animando non poco il dibattito cittadino aggiunge: “Nelle altre zone centrali, la fascia blu è stata più volte richiesta dagli esercenti allo scopo di assicurare la rotazione della clientela e degli avventori nelle aree di sosta. Inoltre, la fascia blu è pensata per scoraggiare l’utilizzo dell’auto, nell’ottica di tutela dell’ambiente e della riduzione dell’inquinamento atmosferico”. Insomma oltre alla svolta ecologista ci sarebbe di più, la volontà dei negozianti.