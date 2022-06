Strisce blu, dietrofront per Lungoaniene Impastato. Le altre restano

Una piccola vittoria arriva sul fronte delle strisce blu, tema caldo in questo inizio estate 2022. A dirlo è lo stesso sindaco Giuseppe Proietti in aula consigliare, che ha toccato l’argomento annunciando la volontà di rimodulare le aree che saranno soggette al cambio di colore. In particolare a non essere toccata dal balzello sarà la zona di Lunganiene Impastato, vicina all’ospedale di Tivoli e nevralgica anche per i pendolari che ogni vanno e vengono dalla stazione ferroviaria. Una prima vittoria per i cittadini impegnati in questi giorni in una petizione, sebbene pare non ci siano spiragli per l’eliminazione totale del provvedimento, appoggiato, stando a quanto dice Palazzo San Bernardino, anche dai commercianti che vedono nella lunga sosta delle auto da parte dei residenti un disincentivo per le vendite. “Oggi siamo soddisfatti perché il sindaco Proietti, dopo aver ascoltato le ragioni dei consiglieri comunali del Partito Democratico e di tanti cittadini ha fatto marcia indietro sull’estensione della fascia blu al parcheggio del Lunganiene Impastato – fa sapere il consigliere del Pd, Alessandro Fontana -. Una notizia importante per i visitatori dell’ospedale, per gli operatori sanitari e per i cittadini che ogni giorno utilizzano il parcheggio per recarsi in Ospedale. Bene, ma non benissimo. Nell’interesse dei lavoratori, delle imprese, delle tante attività commerciali e dei pendolari ci prendiamo l’impegno di continuare su questa strada per ottenere la revoca dell’istituzione, davvero fuori luogo e tempo, di tutti i nuovi posti a pagamento in città”.