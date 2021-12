Storia in Corto, torna il festival mentanese

Al via la 4^ edizione di Storia in Corto, il festival cinematografico che si svolge a Mentana dedicato ai cortometraggi storici.

Quest’anno la kermesse si terrà 10, 11 e 12 dicembre 2021 ed avrà come suggestiva location il gran salone storico di Palazzo Borghese, restituito ai mentanesi proprio in questi giorni dopo un lungo restauro. Come sempre a giudicare i cortometraggi sarà una giuria tecnica che, dalla scorsa edizione, grazie all’idea del sindaco Marco Benedetti, sarà affiancata anche da una giuria popolare.



Il programma



Venerdì 10 dicembre il festival inizierà con un evento dedicato alle scuole del territorio: alle 9.30 verranno proiettati i cortometraggi in concorso per le classi 3^C e 3^I dell’Istituto Paribeni.

Sabato 11 dicembre è in programma alle 10.00 una visita guidata al MuGa e alle 11.30 una visita guidata alla scoperta delle location dei film girati a Mentana. Alle 16.30 verranno proiettati i cortometraggi vincitori delle precedenti edizioni.

Domenica 12 dicembre è nuovamente in programma un giro di visite guidate, alle 10.00 al MucaM e alle 11.30 nuovamente alla scoperta delle location dei film girati a Mentana. Alle 16.30 è prevista la proiezione di tutti i cortometraggi in concorso della selezione ufficiale 2021 del festival Storia in Corto. Alle 19.30 ci sarà la premiazione.

Per partecipare occorre prenotarsi via e-mail all’indirizzo storiaincorto@mentana.gov.it o telefonando al 327.1229345.



Il concorso



La giuria tecnica sarà composta da Alessandra Bacci (producer e produttore esecutivo Rai), Alessandro Guerra (professore associato di Storia moderna Sapienza), Paola Lupi (giornalista RadioRai), Toni Trupia (regista e sceneggiatore), Emanuela Gardenghi (autrice SuperQuark), Raffaella Soleri (giornalista Rai), Salvatore Aloise (giornalista ARTE tv), Claudia Mencarelli (regista Rai).

“Il nostro è prima di tutto un festival molto particolare, per tematiche e caratteristiche – sottolinea l’Assessore alla Cultura nonché ideatrice del Festival Barbara Bravi – perché non voglio che sia l’ennesimo piccolo e inutile festival del cinema di provincia, vorrei che diventasse un appuntamento annuale che raccolga i corti con argomento storico da tutto il paese. Siamo arrivati con orgoglio alla 4ª edizione, stiamo crescendo sempre di più”.

“Anche quest’anno molti sono i cortometraggi ricevuti, non solo dall’Italia – ha spiegato il regista Massimo Mento, direttore artistico del festival –. I migliori come tutti gli anni saranno votati dalla giuria tecnica che decreterà il vincitore. Come per la precedente edizione inoltre sarà presente in sala la giuria popolare che assegnerà, durante la serata del concorso, un ulteriore premio. Per questa nuova edizione abbiamo pensato a tre momenti fondamentali per il festival: uno dedicato alle scuole, un altro ai vincitori delle passate edizione e ovviamente quello del concorso per i nuovi corti presentati. In un periodo storico difficile come questo sarà ancora più emozionante ritrovarsi in sala”.