Stangata parcheggi in arrivo a Tivoli

Arriva la stangata di primavera per i cittadini del Comune di Tivoli, che si ritrovano tra le mani un aumento non proprio preventivato. Parliamo delle strisce blu per cui la giunta Proietti, riunita il 6 aprile scorso, ha decretato un incremento che andrà a pesare sulle tasche dei tiburtini e non. Carte alla mano la sosta oraria arriverà a costare 1 euro (50 centesimi la tariffa minima) con un incremento del 25% rispetto al recente passato, ritocco che toccherà al centro città e a Tivoli Terme, nei pressi dello stabilimento termale. Il motivo? Semplice, si prevede un miglioramento dell’offerta turistica dopo lo stop forzato della pandemia, che andrà ad incidere sulla mobilità, già problematica, della cittadina, che a scanso di equivoci non va contro l’articolo 16 della nostra Costituzione.

In sintesi nell’atto l’esecutivo precisa di salvaguardare comunque il punto della Carta in cui si sancisce il diritto dei cittadini alla libera circolazione, pur prevendendo “una tariffazione differenziata per categorie di utenti, efficace e funzionale allo spostamento delle leve della mobilità in un territorio a forte vocazione turistica ed in cui l’uso delle strade attiene, non solo a ragioni di sanità e sicurezza ma altresì al buon regime della cosa pubblica, alla sua conservazione, alla disciplina che gli utenti debbono osservare ed alle eventuali prestazioni che essi sono tenuti a compiere e di poter prevedere un adeguamento del sistema tariffario al fine di garantire al meglio l’utilizzo a rotazione delle aree di sosta e disincentivare così la sosta prolungata e o in divieto”. Insomma si può fare e si farà anche con l’aiuto della tecnologia: sarà possibile pagare con uno smartphone, computer o tablet, con un SMS, o scaricando una apposita applicazione.

Ecco l’elenco delle strade interessate:

Viale Tomei, Viale Trieste, Via Brunello, Via Parrozzani, Via D. Giuliani (lato DX fino ingresso

secondario Ospedale civico), Parcheggio Palestra Maramotti, Viale Mazzini, Viale Picchioni, Via Empolitana

Via 2 Giugno, Via dei Sosi, Via D. Giuliani, Piazza Codro Benedetti, Via S. Sinferusa, Via Parmegiani,

Via Inversata, Via M. Planco, Via Lione, Piazza Sabucci, Piazza del Comune.

Per Tivoli Terme

Piazza B.D. Queva, Via Martiri Tiburtina, Via Tiburtina (max 3 euro al giorno)