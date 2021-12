Spurio candidato in Città Metropolitana

Il consigliere comunale di Fonte Nuova Gian Maria Spurio, esponente di Forza Italia, è candidato con Territorio e Partecipazione al consiglio della Città Metropolitana che sarà eletto dai consiglieri e dai sindaci dell’Area Metropolitana. “Si è consolidata l’unità sulla mia candidatura all’Area Metropolitana con tanti amministratori locali, protagonisti nei propri Comuni di tante battaglie, per le elezioni del 19 dicembre a Palazzo Valentini. Abbiamo superato il momento non eccellente che ha preceduto la presentazione delle liste. Ho scelto come motto di questa campagna ‘uniti siamo più forti’. Sono pronto a lavorare e a mettermi a disposizione di tutta la nostra squadra. Finora è stato fatto un ottimo lavoro affianco a me sui territori, grazie a tanti amici tra cui il consigliere regionale Capolei, i deputati Battilocchio e Spena, e i tanti amministratori di Forza Italia che lavorano ogni giorno nella Provincia di Roma. Oggi abbiamo anche il valore dato della competenza della parlamentare europea Regimenti, e il contributo sempre prezioso degli onorevoli Tajani, Gasparri e Barelli. Siamo pronti a impegnarci per i nostri cittadini, raccoglieremo quello che abbiamo seminato”.