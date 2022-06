Spostamento seggi a Villanova, Lombardo: “Si attivi navetta”

Quattro sezioni elettorali sono state spostate da una scuola all’altra, “a causa di lavori urgenti di ristrutturazione di un’ala della struttura scolastica sede di seggi”. Questa la comunicazione del Comune di Guidonia Montecelio del 23 maggio scorso che ha precisato poi che la variazione quindi è solo per questa tornata. Ma l’avviso non basta per il candidato sindaco del Nuovo Polo Civico Mauro Lombardo che denuncia l’ennesima superficialità da parte dell’amministrazione a fronte di potenziali disagi che potranno presentarsi domenica in occasione del voto.

“A causa di lavori di manutenzione, avviati mesi fa, al plesso scolastico di via Maremmana Inferiore le sezioni 32, 33, 34 e 35, sono state trasferite presso la scuola di Via Quintino Sella – dice Lombardo -. Nonostante i lavori fossero noti da tempo, l’Amministrazione ha comunicato lo spostamento dei seggi solo pochi giorni fa. Il difetto di comunicazione, e le difficoltà causate dal sovraffollamento della nuova sede, creerà non pochi disagi agli elettori. Una situazione colpevolmente sottovalutata dall’Amministrazione e per la quale ho chiesto al Comune, urgentemente, l’istituzione di un servizio di navetta continuo per tutta la giornata di domenica a favore sopratutto degli anziani e degli elettori più fragili”.