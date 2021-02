Sora, la Lega presenta il nuovo coordinamento cittadino

A Sora, il partito della Lega Salvini-Premier ha presentato i componenti del nuovo coordinamento cittadino, nel corso di un’assemblea che si è tenuta nella mattinata di sabato, nel rispetto delle regole del distanziamento sanitario.

Il Coordinamento cittadino è composto da Filippo Porretta, Lino Caschera, Veronica Di Ruscio, Alessandra di Vito, Patrizia Tersigni, Sandra Tatangelo, Maurizio Simone, Gabriele di Pede e Desyrèe Zorri ed avrà il compito di guidare la Lega verso le elezioni amministrative, anteponendo la visione progettuale ai singoli personalismi per sviluppare le grandi opportunità di crescita di un comprensorio di cui Sora detiene la naturale leadership. Presente anche Andrea Di Marco, Presidente Lega Giovani Sora.

Il Coordinamento appena varato avrà il compito di coinvolgere i militanti ed i cittadini sorani, rafforzando la presenza del partito sul territorio.

“L’obiettivo è quello di aprirsi alla società civile, al mondo delle professioni e dei giovani e alle categorie commerciali e produttive ansiose di recuperare una dimensione partecipativa nell’interesse del territorio. Non ci sottrarremo al dialogo con le altre realtà politiche ed associative della città di Sora – hanno fatto sapere i componenti del coordinamento cittadino – L’obiettivo è individuare una progettualità condivisa in grado di programmare ed implementare con responsabilità la ripartenza dopo la drammatica crisi generata dalla pandemia”.

Il coordinatore provinciale, Nicola Ottaviani, e il consigliere regionale, Pasquale Ciacciarelli, intervenendo alla presentazione dei quadri sorani della Lega, hanno augurato buon lavoro ai presenti e ribadito la disponibilità a supportare l’azione politico-amministrativa che verrà prodotta, privilegiando la qualità della proposta.

“La forza della Lega è da sempre nel suo stretto legame con il territorio e con la gente. Da qui dovremo partire per fare crescere ulteriormente il nostro movimento per affrontare con prospettive di successo le prossime sfide elettorali”, le parole del coordinamento.

Presenti all’incontro, realizzato nel rispetto delle prescrizioni anti Covid, gli iscritti al partito anche di Arpino e di Fontana Liri unitamente ad Andrea Amata, che avrà un ruolo di supporto del coordinatore provinciale, Nicola Ottaviani, nel valorizzare la presenza del partito sul Sorano e sulla Valle di Comino. È intervenuto telefonicamente il coordinatore regionale della Lega, l’On. Claudio Durigon, che ha apprezzato le energie sviluppate per dare una stabilità organizzativa alla Lega di Sora, incoraggiando a fare sempre meglio nell’imminente appuntamento delle amministrative della prossima primavera.