Simone Mozzetta è il nuovo sindaco di San Polo dei Cavalieri: una sfida tra giovani nel piccolo Comune in provincia di Roma dove a guidare il Comune sarà il candidato della lista Io Vivo San Polo, la stessa dell’uscente sindaco Paolo Salvatori, per due volte primo cittadino. Mozzetta con il 52,93% dei consensi e 803 voti ha battuto Mirko Fina di Adesso San Polo che si è fermato al 47,07% e 714 voti. Sette seggi per la maggioranza e tre per l’opposizione.