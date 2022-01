Silvia Ghidoni, da Guidonia a Sanremo per realizzare un sogno

Sanremo a partire dalla prossima settimana ospiterà la 72^ edizione del Festival della Canzone Italiana, oltre ad artisti e cantanti saranno presenti in città importantissime figure di supporto, tra queste spicca il nome della massaggiatrice di Guidonia Silvia Ghidoni. Farà parte del team Dream Massage®, dopo essere stata selezionata da Stefano Serra, lo spa manager che ha certificato questa innovativa tecnica di massaggio studiata nel master “Massaggiatore professionista dello spettacolo e dei grandi eventi”.

Dopo mesi di alta formazione, Silvia Ghidoni è pronta insieme ai migliori professionisti del benessere a raggiungere Sanremo per mettersi alla prova nella luxury spa Somnia Aura presso il Grand hotel Des Anglais.

Attori, cantanti e personaggi dello spettacolo troveranno riposo e rigenerazione durante la settimana più frenetica e stressante dell’anno tra le mani degli operatori del Dream Massage®.

Silvia è di Guidonia e lavora da più di 20 anni nel centro sportivo di famiglia Polisportiva Collefiorito Calcio campi La Sorgente. Inizia nel settore amministrazione e nella sezione bambini, ma poi 5 anni fa con l’apertura di una zona benessere e massaggi a disposizione dei calciatori e dei genitori dei bambini comincia a interessarsi al settore olistico. Negli ultimi cinque anni studia e si forma in diverse scuole italiane per arricchire la sua formazione. Da tre anni è massaggiatore ufficiale della Polisportiva Collefiorito, tesserata alla Figc per il settore calciatori.

Il 2021 è l’anno della grande svolta per Silvia. Vince due campionati mondiali di massaggio.

Medaglia d’argento al campionato Masaje Latino organizzato dall’Argentina nella categoria wellness & spa.

Medaglia di bronzo all’online International Massage Championship, categoria wellness & spa, organizzato dalla Grecia.

Pochi mesi dopo la sua strada incrocia quella del Dream Massage®. Viene selezionata per il master di alta formazione dal maestro Stefano Serra ed oggi è pronta per concludere il suo percorso di studi nella magica vetrina sanremese.

A partire dal 2022 diviene docente presso la scuola AFO Alta formazione olistica Harmonice di Daniele Aldrighetti. Qui insegna varie tecniche di massaggio, fra cui due da lei ideate in esclusiva per i campionati: Deep Surf bamboo e Thai lomi massage. I corsi per Harmonice vengono svolti presso il suo studio nel centro sportivo a Guidonia.