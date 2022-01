Atti vandalici, furti, c’è un problema sicurezza a Guidonia Montecelio: ecco perché i consiglieri di opposizione chiedono la convocazione urgente di un consiglio comunale per affrontare la problematica che certo non è nuova per la terza città del Lazio. A firmare la richiesta i capigruppo Claudio Caruso (Impegno Comune), Giovanna Ammaturo (FdI), Arianna Cacioni (Forza Italia), Paola De Dominicis (Polo Civico) e l’altro civico Claudio Zarro.

“Visti gli atti di vandalismo che hanno interessato il plesso scolastico “Manzi” e la Sala consiliare, oltre al ripetersi di furti, in particolare, a Setteville e Marco Simone, l’opposizione chiede la convocazione urgente di una seduta di Consiglio comunale per conoscere quali iniziative abbia assunto l’Amministrazione per contrastare il ripetersi di questi deplorevoli accadimenti.



I consiglieri dell’opposizione presenti nella Commissione Sicurezza hanno, tra l’altro, sollecitato più volte l’audizione del Sindaco Barbet senza avere riscontro alcuno.



Chiederemo al Sindaco, inoltre, se abbia avuto delle interlocuzioni con il Prefetto al fine di individuare una più mirata vigilanza del territorio da assicurare, anche, attraverso una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine”.