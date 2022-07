Siccità: il decalogo di Regione e Acea

“Parte oggi la campagna della Regione Lazio ‘attenzione all’acqua’, un decalogo, in collaborazione con Acea, per sensibilizzare le persone all’uso responsabile delle nostre risorse idriche. Ognuno di noi può fare la propria parte!”, così su Twitter il Presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Oggi, soprattutto a causa dell’emergenza climatica, stiamo assistendo a grandi fiumi che sembrano prosciugarsi e una crisi idrica preoccupante in tutti i settori. Per questa ragione, la Regione Lazio ha declinato un decalogo di comportamenti responsabili, frutto della collaborazione con Acea Gruppo, per sensibilizzare i cittadini all’utilizzo consapevole e corretto dell’acqua: questa risorsa vitale.

Dieci punti che indicano come usare l’acqua al meglio nelle azioni quotidiane che compiamo, dall’igiene personale alla preparazione del cibo, con le indicazioni sul risparmio annuale ottenuto da ogni utilizzo attento. Con piccoli accorgimenti quotidiani, possiamo evitare gli sprechi, seguire buone pratiche di sostenibilità e anche risparmiare sulla bolletta. Perché non provarci? Si può.

IL DECALOGO

1. CHIUDI IL RUBINETTO QUANDO TI LAVI I DENTI O TI RADI

2. CONTROLLA SE IL RUBINETTO GOCCIOLA

3. CONTROLLA SE IL WATER PERDE

4. USA UN REGOLATORE DEL GETTO DELL’ACQUA SUI RUBINETTI

5. PREDILIGI LA DOCCIA AL BAGNO

6. UTILIZZA LA LAVATRICE E LA LAVASTOVIGLIE A PIENO CARICO

7. USA ACQUA GIÀ UTILIZZATA PER INNAFFIARE I FIORI O LE PIANTE

8. LAVA LE VERDURE LASCIANDOLE A MOLLO

ANZICHÉ IN ACQUA CORRENTE

9. SCONGELA GLI ALIMENTI ALL’ARIA O IN UNA BACINELLA

E NON SOTTO L’ACQUA CORRENTE

10. UTILIZZA L’ACQUA DEL DEUMIDIFICATORE

O DEL CONDIZIONATORE PER IL FERRO DA STIRO