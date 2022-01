Si aprono le danze: Zarro inaugura il comitato

Chi prima comincia è a metà dell’opera, se i detti popolari vogliono dire qualcosa, Claudio Zarro si smarca da stilettate e attacchi esterni inaugurando il primo comitato elettorale di Uniti in Comune. È il nome del fronte di liste civiche che lo vedrà candidato sindaco tra pochi mesi a Guidonia Montecelio. Sabato 8 gennaio taglio del nastro della prima sede a Villanova ma da come s’intende ci saranno altre postazioni nei diversi quartieri.

“Sabato 8 Gennaio 2022 dalle ore 16:00 alle ore 18:30, comincia per noi una fase importantissima del nostro progetto.

Inaugureremo la prima di una serie di sedi a nome di “Uniti in Comune”, dislocate sull’intero Comune di Guidonia Montecelio. La prima di queste sedi si trova a Villanova, in via Maremmana Inferiore 276 e voglio, vogliamo invitarvi ad inaugurarla con noi appunto questo sabato 8 gennaio di pomeriggio, dalle ore 16:00 alle ore 18:30. Portate con voi parenti ed amici, ma soprattutto venite a scoprire cosa vogliamo realizzare, CON VOI, per la nostra città.

E’ l’inizio di un lungo viaggio insieme con le liste civiche del progetto “Uniti in Comune”, progetto che ad oggi racchiude la bellezza di 8 liste civiche, ognuna con i suoi temi, il suo target ed i suoi argomenti da affrontare.

In bocca al lupo a noi tutti, vi aspettiamo numerosi e si ricorda che per ragioni di sicurezza sarà necessario indossare la mascherina”.