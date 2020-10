Sgombero al Pip, iniziata la pulizia dell’area

Sgombero questa mattina alla zona industriale di Guidonia dei caminanti, adesso è in corso la pulizia dell’area piena di rifiuti. “Dopo l’allontamento di questa mattina dei caminanti dalla zona i ndustriale Pip 1 e Pip 2 – spiega il sindaco Michel Barbet – la TeKneko-F.lli Morgante ha iniziato i lavori di rimozione dei rifiuti. Per prima cosa si sta partendo dal

cosiddetto rifiuto “certo”, mentre nei prossimi giorni si provvederà alla caratterizzazione dei rifiuti ed alla rimozione del

differenziato. Stiamo lavorando per ripristinare l’area restituendo decoro e prestigio alla zona industriale”. Quanto durerà?