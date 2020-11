Un’area di sosta temporanea ad uso esclusivo della scuola Garibaldi di via Todini a Setteville. È l’iniziativa assunta dalla Giunta di Guidonia su proposta degli assessori Antonio Correnti (Lavori Pubblici), Elisa Strani (Pubblica Istruzione) e Chiara Amati (Urbanistica). “Risolviamo il problema storico del congestionamento di Via Todini a Setteville, di fronte alle scuole elementari, particolarmente grave in questo periodo nel quale bisogna evitare gli assembramenti”- dichiara il Sindaco Michel Barbet.

“Grazie ad un accordo, firmato oggi con la proprietà di un terreno che si trova alle spalle della scuola su via Ludovico Muratori – continua il primo cittadino- realizzeremo un’area di sosta temporanea ad uso esclusivo della scuola Garibaldi che permetterà ai tanti genitori che accompagnano i bambini di poter parcheggiare ed entrare a scuola da

una apertura che realizzeremo sul retro”.

“Ringrazio molto sia alcuni tecnici di Setteville che gli assessori, i quali, ognuno per propria competenza – conclude il Sindaco – si sono impegnati a trovare una soluzione rapida ed efficace, e sono molto grato, inoltre, ai proprietari per aver concesso temporaneamente il loro bene in maniera gratuita per la collettività”.