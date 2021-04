Setteville, incidente su via Todini: sei mezzi coinvolti e una donna soccorsa con eliambulanza

Tanta paura e una donna trasporta in elisoccorso in ospedale ieri sera nel centro abitato di Setteville di Guidonia per un incidente che ha coinvolto sei veicoli. È successo su via Todini, all’intersezione con via Alfieri intorno alle 19,30. La dinamica è al vaglio degli agenti del servizio Sicurezza e infortunistica della Polizia Municipale. Ricoverata al Gemelli la passeggera di una Opel Corsa che, per cause in via di accertamento, si è scontrata con gli altri veicoli. Sotto sequestro tutti i mezzi coinvolti.