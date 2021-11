Selciatella, trasporto illecito rifiuti: sequestrati carichi fantasma di pannelli solari e ferro

I controlli dei carabinieri forestali contro il trasporto illecito dei rifiuti non si fermano nemmeno la domenica. Ieri nella rete degli investigatori specializzati in tutela ambientale su via della Selciatella sono stati bloccati e sequestrati due carichi fantasma con i rispettivi mezzi e denunciati quattro uomini. In campo anche gli uomini della stazione forestali di Ciciliano e della Congeav.

Dovranno rispondere di trasporto illecito dei rifiuti tre italiani di 57, 60, 64 anni di cui due del posto e uno di Capena insieme con un romeno quarantacinquenne. Sequestrati i furgoni e ciò che trasportavano illegalmente: rifiuti ferrosi e pannelli fotovoltaici.