Sabato 14 maggio a partire dalle 10 il Sindaco Michel Barbet e la Presidente dell’Associazione Volontario per Te Mara Serafini inaugureranno il secondo defibrillatore pubblico a Villanova di Guidonia donato dall’Asd A.Ferraris Villanova 1956. L’evento avverrà nei giardini di Via La Marmora all’esterno del plesso scolastico I.C. “De Filippo”. Il primo defibrillatore pubblico è presente in Piazza San Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia. A seguire i volontari dell’associazione Volontario per Te insegneranno gratuitamente le manovre di disostruzione delle vie aeree e di rianimazione cardiopolmonare anche con l’uso del defibrillatore. L’evento si inserisce all’interno del “Defibrillation Day”- Giornata Nazionale della sensibilizzazione alla defibrillazione precoce, organizzata a livello nazionale da Progetto Vita Piacenza, Anpas, IRComunità, Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco Onlus”.Nell’ occasione è previsto anche un collegamento video all’evento nazionale che si svolgerà a Piacenza.