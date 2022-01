Scuola primaria Setteville: terminata prima fase dei lavori

Si è conclusa pochi giorni fa la prima fase dei lavori per 160 mila euro per rendere più sicura e energeticamente efficiente la scuola Giuseppe Garibaldi di Setteville, plesso della materna e primaria. Sono stati sostituiti i vecchi controsoffitti con altri più moderni e sicuri in tutto il primo piano, in modo da isolare termicamente le aule ed evitare il rischio che le parti più vecchie possano far cadere frammenti di materiale.

Nel frattempo sono anche iniziati i lavori per alleggerire la struttura del tetto eliminando quasi 10 metri cubi di ghiaia,

sostituendo completamente la guaina isolante apponendo anche uno strato di alluminio protettivo.

“Questo intervento – dicono dal Palazzo – ricade nella serie di lavori di efficientamento e consolidamento che stiamo programmando in tutti gli istituti. La sicurezza delle scuole e il benessere dei nostri bambini sono da sempre una nostra priorità”.