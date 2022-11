Screening oncologici gratuiti, a Palestrina il truck della prevenzione

Screening oncologici gratuiti: prosegue il viaggio del poliambulatorio mobile che dal 7 all’11 e dal 14 al 18 novembre, dalle ore 9:00 alle 18:00, fa tappa in Piazzale Italia a Palestrina. Un’occasione per pensare alla propria salute in termini di prevenzione.

Mammografie, consegna kit per screening del Colon Retto per uomini e donne, Pap-test/Hpv-test, questi i servizi offerti A bordo del truck si effettuano:

• Pap-test/Hpv-test: per le donne dai 25 ai 64 anni.

• Mammografia: per le donne dai 50 ai 74 anni.

• Consegna kit per screening del Colon Retto: uomini e donne dai 50 ai 74 anni.

A CHI È RIVOLTO – Alle persone residenti/domiciliate nel territorio della ASL Roma 5.

CHI PUÒ ACCEDERE – Tutte le persone che hanno ricevuto la lettera di invito.

COSA FARE PER ADERIRE – Se è residente/domiciliato nel territorio della ASL Roma 5 ed ha ricevuto la lettera di invito conferma la sua prenotazione al numero verde 800 894 549

Per informazioni e prenotazioni chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 il numero verde 800 894 549. Oppure scrivere alla mail screening.oncologici@aslroma5.it

C’è anche la possibilità di prenotare il proprio appuntamento per lo screening al seguente link su Salute Lazio:https://prenotascreening.regione.lazio.it/prenotazi…/login