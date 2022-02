Sarà istituito il monumento naturale Selva di Castel Madama

“Sono molto soddisfatto per l’approvazione all’unanimità della mia mozione in Consiglio Regionale che impegna la Giunta ad istituire il monumento naturale “La Selva di Castel Madama”. Come sempre si tratta di una proposta partita dai territori ed in particolare dall’Amministrazione Comunale di Castel Madama, che ho raccolto e portato all’attenzione dell’istituzione regionale”.

Così Valerio Novelli, Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio.

“La Selva di Castel Madama – continua Novelli – è un’area molto vasta, di oltre 350 ettari, caratterizzata da querce secolari come quella del Casone e da aree di notevole interesse storico, geologico ed archeologico. Ritengo fondamentale la piena valorizzazione che si otterrebbe con lo status di monumento naturale. Sono sicuro che la Giunta Regionale renderà operativo in tempi brevi l’impegno preso attraverso la mozione approvata oggi”.