“La collaborazione, l’integrazione dei servizi, la convergenza di intenti, la sinergia tra le istituzioni, la comunicazione, il ruolo dell’educazione familiare, scolastica, sportiva, la tempestività, sono queste le parole d’ordine che ci guidano e ci devono guidare per contrastare il fenomeno della violenza di genere, che esiste, c’è, ha radici culturali profonde e che vanno sradicate con un lavoro contante, quotidiano, concertato e coordinato. Oggi il pensiero va alle vittime.

La ASL Roma 5 ha intrapreso da tempo un percorso virtuoso, non senza ostacoli, per contribuire concretamente alla lotta contro la violenza di genere. Ultima in ordine di tempo la sottoscrizione del Protocollo di Intesa con la Procura di Velletri. Con la Procura di Tivoli e ASL Roma 5 è operativo il “Protocollo d’intesa per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere” sottoscritto tra: la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, l’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 5, l’Ordine degli Psicologi del Lazio, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli e la Camera Penale di Tivoli, sottoscritto il 26 novembre 2016. A seguito della sottoscrizione del Protocollo sono stati attivati: Spazio ascolto Accoglienza Vittime c/o Procura di Tivoli; Tavolo interistituzionale al quale hanno aderito tra gli altri anche Comuni, Forze dell’ordine, istituzioni scolastiche, sono proseguiti senza sosta per raggiungere l’obiettivo primario ed ambizioso di redigere il primo Manuale di procedure condivise per codificare esattamente chi deve fare cosa, come e quando per affrontare “in rete” i casi di violenza sulle vittime vulnerabili per una completa e coerente presa in carico e infine Formazione del Personale aperta al personale sanitario del Distretto di Colleferro. Importanti le collaborazioni con la Regione, le altre Aziende Sanitarie, con le associazioni, con i Centri antiviolenza”. Così il Direttore Generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito.

IL CODICE ROSA – Sportelli Ospedalieri Antiviolenza a Tivoli e Colleferro

A Tivoli e Colleferro sono attivi gli Sportelli Ospedalieri. Antiviolenza che forniscono accoglienza, supporto socio-psicologico, assistenza legale e avviano i percorsi di protezione necessari nei casi di rischio. Gli Sportelli nascono dalla collaborazione tra l’Associazione Differenza Donna e la ASL Roma 5, intercettano, “all’interno di un percorso sicuro, le donne e i minori nella fase più delicata, quella in cui le donne hanno bisogno di aiuto ma sono spesso vittime di pregiudizi e stereotipi che le responsabilizza della violenza subita, e la presenza di operatrici specializzate “permette di creare un ambiente sereno, di empatia, non giudizio, e possiamo fornire informazioni precise sulle possibilità che le donne hanno quando decidono di uscire da situazioni di violenza”. Le operatrici specializzate di Differenza Donna sono contattabili h24 al numero 342 014 1671 e sono presenti il martedì, dalle 9:00 alle 13:30, presso l’ospedale Parodi Delfino di Colleferro e il mercoledì, dalle 9:30 alle 13:30, presso l’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Sempre rispettato l’anonimato e la volontà delle donne: saranno loro a decidere che percorsi intraprendere e con che tempi.

CONSULTORI FAMILIARI

All’interno dei Consultori familiari aziendali attività di accoglienza, sostegno e presa in carico delle vittime di violenza in rete con i servizi territoriali. Collaborazione con la Procura della repubblica presso il Tribunale di Tivoli e Procura di Velletri per azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e sui minori. “In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Servizio Sociale Aziendale rivolge il suo sguardo professionale a tutte le donne che vivono situazioni di denigrazione, maltrattamento e violenza. Il Servizio Sociale presta quotidianamente attenzione ai contesti personali e familiari, caratterizzati da rischio e da violenza, che possano compromettere o danneggiare la libertà e l’integrità delle donne nello sviluppo del proprio percorso di vita e nella costruzione di relazioni sociali positive“. (https://www.aslroma5.info/…/donne/consultori-familiari )

SPAZIO ASCOLTO E ACCOGLIENZA VITTIME PRESSO LA PROCURA DI TIVOLI

Presso i locali della Procura della Repubblica, con il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 29/11/16 insieme all’Ordine degli Psicologi del Lazio, all’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 5, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli ed alla Camera Penale di Tivoli, è attivo dal 16 gennaio 2017 un servizio integrato di protezione delle vittime di reato in condizioni di particolare vulnerabilità e di violenza di genere. Il Servizio, garantendo riservatezza e gratuità, è organizzato per offrire uno spazio accogliente di ascolto, informazione e orientamento per le vittime vulnerabili. (https://www.procura.tivoli.giustizia.it/spazio_accoglienza_vittime.aspx )