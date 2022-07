Sant’Angelo, Verdirosi: “Atteggiamento Guidonia sul Tmb è incomprensibile”

Stilettate da Sant’Angelo Romano per il Comune di Guidonia Montecelio a causa della mancata convocazione di una assise congiunta sul Tmb. A esprimere rimostranze è il consigliere della Lega Giulio Verdirosi. “Non capisco perché non si è potuto fare un consiglio comunale congiunto avendo dato un ampia disponibilità dai comuni limitrofi avrebbe dato forza maggiore anche al Sindaco Lombardo partorendo un atto di opposizione all’ordinanza Gualtieri in merito al TMB. Ringrazio i consiglieri Zarro e Masini per aver avanzato la proposta alla riunione dei capigruppo il vostro un atto di trasparenza e meritevole mentre il silenzio del Sindaco Lombardo non è capibile, perdendo una opportunità anche di tutela storica”.