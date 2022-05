Sant’Angelo Romano, sold out per la “Cavalleria rusticana” in chiesa

Chiesa gremita e pubblico incantato dalla bravura dei musicisti e dalla speciale cornice della chiesetta-gioiello di Santa Liberata. E’ stato un successo, ieri sera, il ritorno dell’opera lirica con la “Cavalleria rusticana” nei palinsesti musicali delle feste di Sant’Angelo Romano ad opera della “Sar Sound”. I 25 musicisti, diretti dal maestro Gino Bergamini, oltre ad applausi a scena aperta si sono guadagnati una standing ovation finale e la richiesta che lo spettacolo sia sono l’inizio di una lunga serie. Prova convincente anche per attori e cantanti che si sono cimentati: Tiziano Palombi (Turiddu), Antonio Quinto (Alfio), Eleonora Colacicco (Santuzza), Gabriella Cornacchia (Lola), Elena Del Dotto (mamma Lucia), Anna Giannini (voce narrante).

I ringraziamenti di don Adrian

Soddisfatto il parroco, don Adrian, che ha concesso la chiesa per la serata speciale a chiusura della festa di San Michele e Santa Liberata. “Non si può andare via, stasera, senza ringraziarvi e senza sottolineare il grande valore artistico di questa serata – ha detto -. E’ la dimostrazione che ci si può divertire anche con la cultura e la tradizione musicale forte e pregiata che c’è in questa comunità. Speriamo che sia l’inizio di un cammino, una storia che comincia stasera e continuerà”.