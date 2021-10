Sant’Angelo Romano, sabato c’è la “Corsa di Alberto”. Sesta edizione dell’evento benefico

Tutti ai nastri di partenza, sabato 30 ottobre a Sant’Angelo Romano, per partecipare alla Corsa di Alberto. La gara podistica, arrivata alla sesta edizione, continua a tenere alta la sua missione riassunta nello slogan di sempre: “Corriamo per sconfiggere il cancro”. Un evento sportivo che ha come obiettivo il ricordo di Alberto Stazi, una persona cara per il paese, attraverso la solidarietà: il ricavato, come tutti gli anni, sarà destinato all’acquisto di materiali sanitari per l’unità operativa di Oncologia dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma. Si parte alle 17 dal centro del paese con due opzioni: corsa o camminata. Già tanti i traguardi benefici raggiunti.