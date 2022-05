Sant’Angelo Romano e Rocca Priora, l’opera lirica in chiesa e in biblioteca

Primo appuntamento l’8 maggio nella chiesa di Santa Liberata, a Sant’Angelo, la band “Sar Sound” con una versione pop della “Cavalleria Rusticana”. A Sant’Angelo Romano la band “Sar Sound” la porterà in chiesa l’8 maggio come un grande ritorno nei palinsesti musicali di un paese che della musica classica ha fatto una tradizione, a Rocca Priora è al centro di lezioni speciali in biblioteca fino all’8 giugno. L’opera lirica si fa strada nel cuore pop dei borghi del Lazio. L’occasione giusta anche per una gita alla scoperta dei paesi della provincia di Roma e delle tradizioni.

8 maggio: “Cavalleria Rusticana” a Sant’Angelo

Quella dell’opera lirica è una tradizione da lungo interrotta nel borgo Cornicolano, che da sempre vanta prestigiosi musicisti. Ora riprende grazie alla band “Sar Sound”, 25 musicisti diretti dal maestro Gino Bergamini. L’appuntamento con la “Cavalleria Rusticana” è per l’8 maggio alle ore 19,30 nella chiesa di Santa Liberata. “L’opera non mancava mai – spiega Sabatino De Sena, musicista della band – a Sant’Angelo nei concerti delle Feste di Maggio. Abbiamo voluto riportarla con una formula particolare. Le arie più importanti di questa opera di Mascagni sono riadattate in uno spettacolo che le ingloba alle parti cantate e recitate tutte da nostri bravi concittadini. Ne è venuto fuori un arrangiamento capolavoro, unico nel suo genere, possibile solo grazie ad una eccellenza della musica che abbiamo in paese: Gino Bergamini, ex maestro della Banda della Finanza”. Attori e cantanti: Tiziano Palombi (Turiddu), Antonio Quinto (Alfio), Eleonora Colacicco (Santuzza), Gabriella Cornacchia (Lola), Elena Del Dotto (mamma Lucia), Anna Giannini (voce narrante).







A Rocca Priora la lirica è in biblioteca

A Rocca Priora, Comune dei Castelli Romani, gli appuntamenti con l’opera lirica sono presso la biblioteca comunale. Una serie di di eventi, a cura dell’assessora alla Cultura Carmen Zorani, che si chiuderanno l’11 giugno alle 18. Al centro l’ultimo atto della Manon Lescaut di Puccini. Le arie più famose, ma anche letture e approfondimenti sull’aspetto librettistico.