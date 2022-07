Sant’Angelo Romano, arriva l’undicesima edizione della sagra dei fagioli con le cotiche

Una cena tradizionale a base di fagioli e cotiche in una piazza piena di musica allietata da uno spettacolo speciale delle majorettes. Gli ingredienti di una festa extra pop ci sono tutti. Ed è tutto pronto a Sant’Angelo Romano per l’undicesima edizione della sagra dei fagioli con le cotiche. L’appuntamento è per il 16 e 17 luglio in piazza Umberto I, quella in cui svetta l’affascinante torretta dell’orologio che invita anche ad una visita al caratteristico centro storico del borgo cornicolano.

In programma per entrambe le giornate stand gastronomici, il menu completo (anticrisi) a 10 euro e l’intrattenimento musicale dal vivo assicurato dal duo Marina e Tiziano. Alle 21,30 (sarà presentato il 16 e replicato il 17 alla stessa ora) il musical delle artiste-atlete dell’Asd Majorettes Medullia con al centro l’amore. Titolo: “Romeo & Giulietta. Il musical ama e cambia il mondo”.