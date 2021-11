Sant’Angelo, dibattiti, danza, sfilata di spose e teatro al Castello contro la violenza di genere

Musica, danza, teatro, una sfilata di spose e confronti con esperti per lanciare un messaggio da Sant’Angelo Romano: stop alla violenza di genere. Si intitola “Se questo è amore” l’iniziativa che si svolgerà sabato 13 novembre. Si comincia alle 15 con l’inaugurazione di una panchina rossa su via Nazionale. Sarà il sindaco, Martina Domenici, a tagliare il nastro di quello che per il paese diventerà un simbolo. E le allieve della palestra SB Sport, guidate da Silvia Bufalieri, a celebrate l’evento con un flash mob.

Si prosegue poi al Castello Cesi Orsini. Alle 16 parte il dibattito a cura delle esperte dell’associazione “Il laboratorio del possibile”, che da anni accoglie donne vittime di violenza. Seguirà la musica della cantautrice Luana Di Maio e il recital dell’attrice Agnese Nano con il monologo “L’altra me”. I ragazzi della scuola media di Sant’Angelo parteciperanno leggendo loro pensieri sul tema. Intermezzo con una sfilata speciale a cura dell’atelier “Le spose di…”

Il dibattito

Al dibattito, introdotto dalla sindaca Martina Domenici, interverranno Fabrizia Bergamini (psicologa, presidente del Comitato genitori di sant’Angelo Romano), la storica dell’arte Giulia Smeraldo, Daniela Di Camillo e Angela Dimiccoli, rispettivamente presidente e responsabile area legale dell’associazione “Il laboratorio del possibile”, le psicologhe Anna Angelini, Pieranna Pischedda e Silvia Mendico, la volontaria Concetta Cantelmi.

Si accede all’evento con Green pass, obbligatorio dai 12 anni.