Santa Lucia, viabilità in tilt. I commercianti protestano

I lavori del rifacimento del manto stradale di via Palombarese e la chiusura temporanea di un tratto di via di Santa Lucia stanno complicando notevolmente la viabilità nella frazione di Fonte Nuova. Inoltre, la coincidenza con le festività natalizie ha creato più di una difficoltà alle attività commerciali di Santa Lucia, tanto che alcuni negozianti hanno deciso di scendere in piazza delle Rose nella mattina di venerdì a manifestare il proprio dissenso rispetto alle scelte della giunta Presutti.



Il calendario dei lavori



“Sindaco e amministrazione inesistenti! Dove siete?”, recita uno degli striscioni esposti nel corso della manifestazione di venerdì. O anche “Sindaco ci dia il semaforo verde”.

Il calendario diffuso dall’amministrazione comunale prevedeva una tabella di marcia molto più serrata rispetto a quella portata avanti fino a oggi: i lavori su via Palombarese sarebbero dovuti terminare il 18 dicembre. Qualcosa va storto, infatti l’assessora ai Lavori Pubblici Lorena Colasanti il 10 dicembre comunica sul sito del Comune lo slittamento dell’inizio dei lavori del cantiere di via Palombarese dal 23 novembre al 13 dicembre, stavolta in orario diurno e non di notte come era stato previsto precedentemente. I disagi si moltiplicano anche a causa della chiusura di una porzione di via di Santa Lucia: code e sensi unici alternati rallentano per una settimana l’arteria principale della frazione di Fonte Nuova e i commercianti iniziano a temere il peggio in vista della settimana di Natale e scelgono di manifestare il proprio dissenso direttamente in piazza. Sui social, e non solo, i cittadini sono spaccati. Da una parte c’è chi sostiene la necessità di andare avanti in ogni caso con i lavori, dall’altra chi avrebbe auspicato uno stop per le festività natalizie.



Scontro maggioranza-opposizione



“Per anni la situazione è stata quella che è stata. Soltanto questa amministrazione ha avuto il coraggio e la forza di prendere determinate decisioni e di realizzare determinate opere. Gli altri no. Gli stessi che oggi criticano, ieri se ne stavano seduti senza considerare quelle che sono le esigenze del Comune, senza avere coraggio di prendere decisioni, senza assumersi responsabilità. I lavori si sa, richiedono tempo, ma a confronto degli anni passati nella situazione in cui versava la Palombarese, è niente. Torno a ripetere, i disagi ci sono e dureranno fino a che i lavori non saranno realizzati nel modo migliore per tutti i cittadini. Tengo a precisare infine che la prosecuzione dei lavori è monitorata costantemente da questa amministrazione, giorno e notte. L’impegno è massimo, il risultato sono convinta sarà straordinario”, ha commentato la capogruppo di Per Fare Micol Grasselli.

L’opposizione risponde criticando con fermezza la linea scelta dall’amministrazione comunale.

“Ai commercianti avevano promesso di sospendere i lavori sulla Palombarese per il periodo delle feste, poi hanno fatto marcia indietro perché si sono resi conto che non avrebbero fatto in tempo per le elezioni e quelli che loro chiamano ‘disagi’ li avrebbero penalizzati – attacca il consigliere d’opposizione di Fi Gian Maria Spurio –. Si sono vantati sui social di aver fatto scelte coraggiose che nessuno aveva voluto fare facendo finta di non sapere che il finanziamento e la volontà di fare quei lavori erano nati nella precedente amministrazione con Di Buò e che ero stato proprio io ad occuparmi di ottenere il finanziamento anche per le fognature che aveva permesso di fare alcuni allacci e la conduttura sotterranea”.

Tregua natalizia



Non verranno interrotti i lavori, ma una soluzione temporanea in realtà è stata trovata, in quanto in una riunione che si è tenuta proprio venerdì 17 dicembre tra Astral e Comune di Fonte Nuova (già calendarizzata il 10 dicembre peraltro), è stata riesaminata la situazione meteorologica per questa settimana.

“Dalla riunione è emerso che le temperature previste dalle previsioni meteo consentiranno lo svolgimento delle attività programmate nella fascia oraria notturna a partire da Lunedi 20 Dicembre sino alla mattinata di Giovedì 23 Dicembre. L’amministrazione provvederà a monitorare costantemente i lavori, informando la cittadinanza sulla tempistica e sulle modalità di svolgimento delle lavorazioni”, ha dichiarato l’assessora ai Lavori Pubblici Lorena Colasanti in un comunicato a margine dell’incontro.

Quindi, sostanzialmente, una mini-tregua anche in vista delle festività. Ma quanto durerà?