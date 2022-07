Santa Lucia, oggi la posa della prima pietra della nuova isola ecologica

Questa mattina alle 9.30 l’amministrazione comunale di Fonte Nuova sarà presente a Santa Lucia in via Monte Bianco per la cerimonia della posa della prima pietra del nuovo Centro di Raccolta. I lavori effettivamente inizieranno lunedì, ma la giunta Presutti e la maggioranza che la sostiene in Consiglio hanno voluto celebrare questo primo traguardo già da oggi. Sarà presente anche il Comune di Sant’Angelo Romano col quale Fonte Nuova ha collaborato per partecipare al bando regionale che finanzierà in parte l’opera con 200 mila euro, il costo totale sarà di circa 575 mila euro.

“Ci tenevamo a fare questo evento perché questo è stato il primo finanziamento che 5 anni fa abbiamo ottenuto – dichiarano i consiglieri di FdI Micol Grasselli e Cristian Capriotti –. Lo abbiamo ottenuto dopo qualche mese che ci eravamo insediati, poi purtroppo ci sono state varie vicissitudini burocratiche che hanno rallentato notevolmente l’iter. È un’opera che collega le due amministrazioni, è stata la prima per la quale abbiamo ottenuto un finanziamento 5 anni fa e sarà la prima a essere realizzata dalla giunta Presutti II. Per noi è una grande soddisfazione riuscire a portare a casa il risultato dopo aver incontrato molti ostacoli. Speriamo che i lavori procedano nel migliore dei modi, il termine è previsto per la fine dell’anno”.