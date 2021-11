Santa Lucia, domenica l’inaugurazione del dog park

L’area cani tanto attesa dalla cittadinanza della frazione di Fonte Nuova verrà inaugurata domenica, è quanto ha comunicato la consigliera Micol Grasselli. Il parco aprirà i battenti il 14 novembre e sarà affidato alle cure di un’associazione.

“L’amministrazione ha accolto la volontà di molti cittadini della località di Santa Lucia, che chiedevano a gran voce un’area dedicata ai cani – spiega la capogruppo di Per Fare –. Con grande impegno circa un anno fa è iniziata la progettazione, in seguito sono stati realizzati i lavori. Per evitare atti di vandalismo, l’area è stata data in gestione all’associazione Sos Onlus che si occuperà dell’apertura, della chiusura, della pulizia e della manutenzione del verde all’interno del dog park”.

L’inaugurazione è in programma per domenica 14 novembre alle ore 10.30, il parco si trova su via Palombarese all’incrocio con via Venezia Tridentina. Interverrà il delegato al randagismo Antonio Lotierzo, che illustrerà il regolamento da rispettare all’interno dell’area, e verranno presentati gli appartenenti agli organi di controllo, in particolare Guardie Zoofile e Ispettori Ambientali. Dalle 12.00 è previsto un incontro con veterinari e addestratori cinofili, con l’esibizione a cura dell’associazione Lila Onlus. Alle 12.30 verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti, anche agli amici a 4 zampe!