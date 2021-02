Santa Lucia, da lunedì senso unico su via Palombarese

Continuano i lavori della nuova condotta idrica a Santa Lucia, dalle ore 7.00 di questa mattina è stato attivato il senso unico di marcia in direzione via Piemonte sulla viabilità di via Campania con ingresso in via Campania da via Palombarese 243. A comunicarlo l’assessora ai Lavori Pubblici del Comune di Fonte Nuova Lorena Colasanti.

Da lunedì 8 febbraio verrà inoltre attivata la viabilità alternativa di via Palombarese, con chiusura della corsia e deviazione del traffico in direzione Roma su via Campania, con ingresso in via Campania 1 e cartellonistica indicativa del percorso per raggiungere via Palombarese intersezione via Liguria.

La viabilità sulla corsia direzione Palombara non subirà variazioni.