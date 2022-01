Santa Lucia, al via i lavori per l’area fitness

Sciolto il nodo sul vincolo paesaggistico, il piccolo parco di Santa Lucia su via Palombarese in prossimità della rotatoria di via delle Molette diventerà una palestra all’aria aperta. I lavori per la costruzione dell’area fitness partiranno nei prossimi giorni, a comunicarlo è la capogruppo di Per Fare in Consiglio comunale a Fonte Nuova Micol Grasselli.

“Dopo il parco comunale, l’area cani, un’altra opera molto richiesta dai giovani e perché no anche dai meno giovani, per essere sempre in forma”, dichiara Grasselli.

All’interno del parco verrà realizzato un percorso mattonato e saranno installati gli attrezzi per il fitness all’aperto, il progetto prevede inoltre la bonifica di alberi e arbusti e la sostituzione della recinzione e del cancello.

“L’idea è quella di affidare a qualcuno la gestione di quest’area, come è già avvenuto per l’area cani”, spiega Grasselli.

In più, all’interno dello stesso appalto, è prevista la rimozione del rudere che si trova all’interno dell’area cani. Al suo posto verrà eseguito uno scavo per una fondazione a platea.