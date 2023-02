Sanremo, è record ascolti nella quarta serata

Per fare meglio bisogna tornare al 1987, Amadeus porta a segno un altro record in questa edizione del Festival di Sanremo. Lo share infatti è stato del 66,5% mai così alto dal 1987, in una serata che resterà nella storia del Festival. Circa 60 artisti sul palco per i duetti, i big della musica italiana in gara ad accompagnare nuove leve e altri nomi forti in momenti indimenticabili. Da Eros Ramazzotti (che scorda una strofa della sua stessa canzone, ma gli si perdona tutto) a Elisa che calca il palcoscenico insieme a Giorgia, la quarta serata di Sanremo si è chiusa a notte fonda. La quarta serata del festival di Sanremo 2023 è stata seguita da una media di 11.121.000 spettatori con il 66,5% di share, ben 6 punti più dello scorso anno. L’anno scorso la media della quarta serata, anche nel 2022 dedicata a cover e duetti, ottenne una media di 11.378.000 spettatori con il 60.6% di share.