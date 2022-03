Sanità Monterotondo, Cgil: “Primi risultati”

“Primi risultati a Monterotondo”. La Cgil esprime apprezzamento per l’assessore regionale Alessio D’Amato e per il sindaco Riccardo Varone in merito agli interventi richiesti dal sindacato con l’obiettivo di potenziare i servizi ai cittadini.

“L’iniziativa della assemblea pubblica della Cgil dello scorso 17 febbraio e le criticità e sollecitazioni emerse sono state raccolte, e ne diamo volentieri atto, dall’assessore regionale D’amato e dal sindaco Varone. Sulla situazione dell’ospedale di Monterotondo vi è una prima parziale risposta, su esplicita richiesta dell’Assessore D’Amato, del direttore della ASL 5, peraltro sottrattosi al confronto nella iniziativa della Cgil del 17.

Sui progetti relativi al PNRR da realizzare nell’edificio ex Cotral si è finalmente fatta, da parte dei tecnici della asl e della regione, una verifica sulla adattabilità dell’edificio a contenere sia la casa di comunità, sia l’ospedale di comunità, sia il centro operativo.

Chiediamo alle istituzioni: Regione, Comune e ASL di aprire con le OO. SS un confronto serrato al fine di favorire una soluzione adeguata alle esigenze della cittadinanza emerse con chiarezza.

Per quanto concerne il Pnrr, continueremo la nostra azione per potenziare i servizi pubblici e tutelare lavoratori e cittadini”.