San Polo, parte il restyling di via Roma

Iniziati i lavori di rifacimento del marciapiedi e dell’arredo urbano in via Roma a San Polo dei Cavalieri. Si tratta di un restyling completo lungo oltre centro metri della via principale di accesso al paese, nel tratto di strada provinciale compreso nel perimetro urbano. Il sindaco Paolo Salvatori: “Un’opera non compresa nel nostro programma e maturata nel tempo, la cui realizzazione conferma la capacità di questa amministrazione non solo di mantenere gli impegni assunti, ma di andare anche oltre”.