San Polo, 4 nuove pensiline per i pendolari

Completata l’installazione di quattro nuove pensiline sul territorio del Comune di San Polo dei Cavalieri. I quattro impianti sono stati collocati in Località Colonnella Patrascia, al Capolinea lungo Via Marcellina, in Via Sant’Antonio e in Via Roma. E’ stato così realizzato il progetto denominato “Insieme ai Comuni”, proposto da CO.TRA.L. SpA e cofinanziato dall’ente locale al fine di garantire decoro, sicurezza e servizio agli utenti degli autoservizi pubblici. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Paolo Salvatori, che ha evidenziato i benefici prodotti dalla collaborazione tra il comune e la Società.