Salvatore Di Matteo e Assunta Antonini coordinatori di Italia Viva a Guidonia

Italia Viva si organizza nei territori, con la nomina dei coordinatori comunali nella provincia di Roma, in particolare a Guidonia Montecelio, comune strategico dal punto di vista politico, ad assumere il ruolo sono Salvatore Di Matteo e Assunta Antonini. “Continua il lavoro di radicamento di Italia Viva sul territorio della Provincia di Roma”, dichiarano i due coordinatori provinciali del partito di Matteo Renzi, Luca Andreassi e Ileana Piazzoni. “I coordinatori nazionali del partito Ettore Rosato e Teresa Bellanova hanno infatti proceduto su nostra proposta, scaturita da una valutazione puntuale e partecipata dai territori interessati, all’ufficializzazione delle nomine dei primi coordinatori comunali in quattro importanti città”.



“Nel rispetto della doppia carica uomo-donna nei ruoli dirigenziali di partito, che fa di Italia Viva il primo soggetto politico italiano che ha scelto di sperimentare questa pratica in nome di una vera parità di genere – continuano – hanno ricevuto l’incarico di coordinatori comunali: Salvatore Di Matteo e Assunta Antonini a Guidonia Montecelio, Alessio Gatti e Marina Pergolesi a Civitavecchia, Andrea Titti e Danila Tioli ad Albano Laziale, Elio Addessi ed Emanuela Gentile a Ciampino”.



“La creazione dei coordinamenti comunali segna un ulteriore step del percorso di strutturazione e crescita del partito, che vogliamo sia caratterizzato dalla capacità di coinvolgere le tante energie che spesso non trovano spazio nei soggetti politici, grazie a processi decisionali e selettivi basati sulla valorizzazione delle competenze e della rappresentatività reale della cittadinanza. Dobbiamo il successo avuto dai rappresentanti di Italia Viva alle ultime elezioni amministrative a questo modello, e per questo intendiamo rafforzarlo e estenderlo”, concludono Andreassi e Piazzoni.