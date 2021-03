Ryder Cup, Lomuscio: “La variante di via della Pietrara è la priorità”

Interventi che possono cambiare il volto di Guidonia Montecelio e migliorarne la qualità della vita, a cominciare dalla nuova strada che servirà a separare il traffico leggero e pesante su via della Pietrara. Uno dei punti clou del programma delle opere pubbliche in vista della Ryder Cup 2023, la competizione di golf più famosa al mondo che sarà disputata nei campi del Marco Simone Golf & Country Club. Una occasione unica per Guidonia Montecelio con 50 milioni di euro di fondi statali gestiti dalla Regione per mettere in campo infrastrutture adeguate all’evento. Ma serve chiarezza sui progetti, le tempistiche e le priorità: il consigliere del Pd Mario Lomuscio ha presentato una interrogazione ai vari livelli comunali per avere trasparenza sugli interventi programmati. Tutte le carte e un riflettore, in particolare, sulla variante di via della Pietrara.

“La variante a via della Pietrara è un’opera essenziale per Guidonia Montecelio e in particolare per il quadrante che da Colle Fiorito arriva fino alla Palombarese/Nomentana. Inoltre, la variante garantirebbe ad un quartiere che negli ultimi anni è cresciuto notevolmente più sicurezza e vivibilità. Scuole, parchi pubblici ed attività commerciali non possono convivere quotidianamente con il traffico industriale e di scorrimento. Dobbiamo concretizzare quella che fino ad oggi è stata solo un’idea, ovvero realizzare un progetto che sia al contempo rispettoso dell’ambiente, così come le moderne infrastrutture ci insegnano, e allo stesso modo in grado di garantire sviluppo e sicurezza per i cittadini, rispettando le esigenze di tutti. Da qui nasce la mia interrogazione, un atto volto ad attenzionare un intervento fondamentale per la nostra città ed a richiederne una immediata realizzazione viste le possibilità offerte dalla Ryder Cup”.