Ryder Cup, Bertucci e Scaramozzino: “No all’apertura di Parco Azzurro sulla Palombarese”

“Inaccettabile come si continui a non ascoltare le giuste istanze dei residenti di Parco Azzurro”. Sono Adalberto Bertucci e Serena Scaramozzino, candidati in ticket con Fratelli d’Italia alle prossime amministrative di Guidonia Montecelio, a rilanciare le preoccupazioni dei residenti della zona residenziale in zona Colleverde, coinvolto suo malgrado nel restyling in vista della Ryder Cup. Lavori in ritardo, rischi di un traffico ancor più congestionato, ma da Parco Azzurro arriva la ferma contrarietà all’apertura sulla Palombarese, che di fatto andrebbe ad aprire la zona anche ai non residenti, compromettendo la sicurezza di un comprensorio residenziale all’interno di un parco chiuso da sempre ai non residenti.

“Traffico che aumenta, sicurezza che diminuisce, forte impatto ambientale. Verrebbe da chiedersi – proseguono Bertucci e Scaramozzino – se qualcuno del Comune o della Regione sia andato dalle parti di Parco Azzurro a chiedere ai residenti cosa ne pensano di questa scelta presa sulle loro teste e sopra le loro volontà”. Guardando le planimetrie, è evidente che se questa eventualità sia stata messa nelle opere da realizzare per migliorare la viabilità, rischia di avere l’effetto diametralmente opposto. “Torniamo al principio. Questi lavori in vista dell’importantissimo evento della Ryder Cup, portato a Guidonia dal centrodestra, potevano e dovevano essere realizzati prima, meglio e con più rispetto per i residenti delle zone interessate. Una volta eletti, faremo di tutto per trovare soluzioni che siano rispettose delle istanze dei cittadini del quartiere. Impensabile aprire il cancello di Parco Azzurro sulla Palombarese, fuori logica quella rotatoria per migliorare la viabilità, assurdo – chiudono i due candidati – non tenere conto delle necessità di tanti cittadini. Che chiedono soltanto di non essere travolti da scelte che non hanno nemmeno avuto modo di valutare: questo conferma la ben nota superficialità dell’amministrazione a guida PD e M5S. Che hanno il coraggio di chiedere di nuovo fiducia alla città”.