Roma, sequestrati 240mila occhiali da sole non sicuri

Erano pronti per essere commercializzati gli oltre 240.000 occhiali da sole non conformi agli standard previsti dalla normativa europea e nazionale sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Nel corso di un’ispezione presso un punto vendita di un’impresa di import export ubicata nel quartiere “Esquilino”, riconducibile a un cittadino cinese, i “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego hanno scovato una prima partita di occhiali recanti la marcatura di conformità “CE” indebitamente apposta, in quanto mancante delle necessarie certificazioni. L’accurato esame della documentazione rinvenuta ha permesso di risalire a un magazzino dislocato nella periferia occidentale di Roma, nella disponibilità della medesima società, al cui interno erano stoccati altri articoli dello stesso genere, anch’essi sprovvisti dei prescritti requisiti di sicurezza. Una persona è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria di Roma per il reato di frode in commercio. La merce sequestrata, qualora immessa sul mercato, avrebbe generato ricavi per oltre 2 milioni di euro e messo potenzialmente in pericolo la salute degli ignari acquirenti.